O futuro performático de Belo no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, está em jogo. Isso porque o pentacampeão Denilson pediu à 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo para que envie ofício à Globo e bloqueie qualquer prêmio em dinheiro ou bem móvel destinado ao cantor por participar do quadro. O ato é uma reação do ex-jogador à briga judicial que dura mais de 20 anos com o músico.







A condenação aconteceu 2004 quando a Justiça determinou ao cantor o pagamento de R$ 388.310,15 por quebra de contrato, quando Belo deixou o grupo Soweto para seguir carreira solo. Denilson era o empresário da banda de pagode e também havia adquirido os direitos sobre as produções dos artistas.

De acordo com Diego Garcia, do UOL, o pedido foi enviado em maio à Justiça de São Paulo, mas ainda não foi acatado. Os advogados de Denilson também solicitaram que o valor da dívida seja atualizado. Segundo cálculos apresentados pelos representantes do ex-atleta ao tribunal, em dezembro de 2019 esse valor correspondia a mais de R$ 7 milhões. O valor é contestado pela defesa do músico nos autos da ação que corre em São Bernardo do Campo.

Em março, Denilson participou do podcast Ticaracaticast, apresentado pelos humoristas Carioca e Bola, e comentou sobre a dívida. "Não é normal esse maluco dever e viver vida normal sem me pagar. Resolveu tudo. Ele tem que chegar e falar: 'Qual é o seu pix?'. O cara é público, vai ali e faz show. E não chega com nada? Isso não é normal, isso é um retrato da sociedade brasileira hoje", disse.

E, recentemente, o ex-atleta voltou a comentar o assunto em entrevista ao podcast Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Back. "O negócio tomou uma proporção... e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes... e não é uma brincadeira. É algo sério", desabafou.

