Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e Cariúcha: vilãs no jogo, mas só uma delas foi cancelada





Reality bom é reality que tem vilões. Neste quesito, Deolane Bezerra e Cariúcha representaram bem este papel. Em A Fazenda 14, a viúva de MC Kevin exagerou na dose e foi a responsável por uma das temporadas mais insalubres da história do gênero na TV brasileira. Mas ela nem passou perto de ser cancelada. Já a funkeira, integrante de A Fazenda 15, não fez nem 10% das atrocidades de sua antecessora, mas os danos à sua imagem e reputação estão infinitamente maiores. Por quê?







Vamos recapitular aqui algumas das barbaridades cometidas pela viúva no ano passado: flertou com práticas criminosas por diversas vezes ao vivo e em rede nacional ao ameaçar sem pudor seus adversários, prometendo "quebrar" e até "matar" quem estivesse contra ela assim que deixasse o confinamento.

Ela também foi acusada de praticar o crime de xenofobia contra Shayan Haghbin. E extrapolou no uso de seu vocabulário raso e chulo, proferindo uma infinidade de insultos e palavrões, fazendo o programa atingir o nível mais baixo que uma atração da TV aberta já teve. Uma temporada que a Record quer esquecer.

Cariúcha teve dois ou três dias de protagonismo e divertiu a audiência no começo com seu jeito debochado, mas logo assumiu a figura da vilã ao entrar em um embate infantil com Lucas Souza e hoje é a inimiga da audiência. O conflito entre os dois escalonou para uma situação chata, com a funkeira prometendo expor um segredo íntimo em rede nacional caso o ex-marido de Jojo Todynho continuasse em seu caminho.



A situação ficou ainda mais grave na madrugada de terça-feira (4), após a formação da atual Roça, quando Cariúcha passou a xingar Lucas de "putinha barata". Ela, que bate no peito para falar que é "mãe dos gays" --por conta de sua relação com a comunidade LGBTQIAP+, que era boa antes do reality-- vem sendo acusada de praticar homofobia. O caso fez até mesmo a Record quebrar um protocolo e colocou Adriane Galisteu ao vivo dando esporro no elenco, frisando que este comportamento poderia gerar expulsão.

Este é o resumo das óperas. Agora, ao colocar Deolane e Cariúcha na mesma balança, o peso dos atos da viúva é infinitamente maior. Não precisa ser nenhum estudioso da legislação nacional para entender que a socialite foi insalubre e flertou diariamente com a prática de crimes. Mas o cancelamento só bateu na porta da funkeira.

Quando Deolane saiu de A Fazenda 14, naquele circo de mentiras armado por suas irmãs, ela não perdeu nenhum contrato de publicidade. Todas as empresas que trabalhavam com ela se mantiveram fiéis e continuaram contratando seus serviços de publicidade em redes sociais. Além disso, muita gente se converteu fã da viúva, mesmo depois de todos os escândalos, e o número de seguidores apenas aumentou. E ela segue sendo agenciado por uma das maiores empresas de agenciamento de influenciadores do país.



Cariúcha, por sua vez, não tem tido a mesma sorte. Empresas e marcas que trabalhavam com ela estão debandando. Hoje, noticiamos em primeira mão, que a Heinz, marca de ketchup, cancelou o contrato de publicidade com a funkeira. Poucos dias antes, outras perdas profissionais foram ventiladas na imprensa. Seu nome está arrastado na sarjeta. Os seguidores estão indo embora.

Deolane não teve sua vida devassada pela web como tem acontecido com Cariúcha. A família da funkeira tem recebido diariamente ameaças de morte e agressões pela web. Isso é pesado e vai além do jogo.

Há um desequilíbrio nisso tudo. E nada me tira da cabeça que só há uma resposta para Deolane ter saído aclamada após todas as atrocidades que cometeu, e Cariúcha estar cancelada e perdendo contratos. O motivo disso tudo tem apenas um nome --que eu não vou escrever aqui. Mas basta ver as fotos das duas, lado a lado, para entender o que as difere. Logo você entenderá por que o cancelamento só atingiu uma. Tá explícito. É só olhar.



Karol Conká teve a "sorte" de receber o amparo da Globo após o BBB 21. A gente sabe que Cariúcha não terá a mesma sorte quando for eliminada de A Fazenda 15.