Reprodução O comentarista contou aos seguidores sobre o fim dos problemas com o cantor

O ex-jogador Denilson confirmou o fim da briga com o cantor Belo. Nas redes sociais, o apresentador fez uma publicação contando mais sobre o ocorrido, confirmando a notícia de que o artista havia realizado o pagamento da dívida milionária que tinha com o ex-atacante.



"O cantor @belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram – e portanto não são mais – no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… ACABOU!!!", publicou no Instagram.

Para quem não se lembra, Denilson e Belo tinham um imbróglio jurídico há mais de 20 anos. O problema envolvia a compra dos direitos do grupo Soweto por parte do comentarista, em 1999. Um ano depois, Belo saiu do grupo para seguir com a carreira solo, e o ex-atleta alegou que isso foi uma quebra de contrato e o processou.

Em 2004, a Justiça condenou o artista a pagar Denilson um valor de R$ 385 mil, mas hoje a dívida ultrapassa R$ 7 milhões. "Ele abriu mão do grupo, mas tem uma questão burocrática. Tem um contrato e foi ele quem quebrou, ele tem que pagar. Ele não pagou. Fomos para a Justiça e ganhei em todas as instâncias possíveis. Ganhei, é muito simples. Era um valor que ele poderia pagar tranquilamente com a quantidade de shows que faz, mas é mal gerenciado e por isso não estava pagando. A dívida foi acumulando e está em um valor muito alto", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko