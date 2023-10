Reprodução/Lucas Lobo/TV Anhanguera Tiroteio no show de Maiara & Maraísa deixa um morto e tem 11 feridos no aniversário do Tocantins

Um tiroteio que aconteceu durante a apresentação de Maiara & Maraísa no anivesário de 35 anos do estado de Tocantins deixou um adolescente de 17 anos morto e 11 pessoas feridas. O crime ocorreu por volta das 3h enquanto as cantoras realizavam o show nesta sexta-feira (6). Até a publicação desta reportagem o governo do Tocantins e a Polícia Militar ainda não se manifestaram sobre o que aconteceu.

A vítima que morreu é identificado como Ruan Gomes da Silva. Os outros 11 feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Hospital Geral de Palmas (HGP). Apesar de o crime ter acontecido durante a madrugada, o governo afirmou que ainda não tem um posicionamento e "assim que tiver uma resposta oficial enviará". A Polícia Militar foi procurada, mas não passou informações.

Durante o tiroteio houve correria e tumulto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores que compareceram à festa correndo pela praça para fugir da confusão. As sertanejas Maiara e Maraisa também precisaram sair às pressas do palco.

Inclusive, o fato ofuscou o pedido oficial de casamento feito por Fernando Mocó à Maraísa no palco. Diante do público que acompanhava o show da cantora e de sua irmã, Maiara, a artista foi supreendida pelo amado e respondeu "sim" para a pergunta bastante emocionada.

A programação do estado pretendia que a comemoração durasse duas noites. Nessa quinta-feira (5) estavam programados sete shows com cantores regionais e nacionais, mas o evento acabou sendo encerrado sem as apresentações dos dois últimos artistas.

* Texto de Lívia Carvalho

