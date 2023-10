Reprodução Bruno de Luca não compareceu a festa de boas-vindas a Kayky Brito, mas pediu para encontrá-lo

Após ser vítima de um atropelamento no dia 2 de setembro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e passar 27 dias internado, Kayky Brito recebeu alta do Hospital Copa D´Or e foi recepcionado com uma festa de boas-vindas preparada por sua família na última sexta-feira (29). Além da recuperação milagrosa, o retorno do ator também antecipa o reencontro com uma figura polêmica: Bruno de Luca, acusado nas redes sociais de ter abandonado o amigo na praia após o episódio.

Sthefany Brito, irmã de Kayky, publicou imagens da recepção, que contou com bolo temático, fotos, palavras como "família", "amor" e "abençoado", e na parede, o sobrinho do ator escreveu: "Tio Kaka, nosso herói". Segundo amigos de Bruno de Luca, o apresentador aguarda uma resposta da família de Brito para realizar o encontro. Os dois ainda não se viram desde o grave acidente.



Na legenda da publicação, Sthefany descreveu o momento: "Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus mais uma vez, assim como todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início, a ida do meu irmão pra casa! Foram dias muito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance e Deus, em sua infinita misericórdia, nos devolveu ele", disse.

A vida de Kayky Brito deu uma reviravolta. Após sobreviver ao acidente, o ator deu um pontapé inicial na separação com Tamara Dalcanale. Após o episódio, o artista recebeu cuidados médicos no Hospital Miguel Couto e foi transferido para o Copa D’or no mesmo dia.

Como consequência do acidente, Kayky sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas pelo corpo e ficou em estado gravíssimo. No entanto, sua coluna foi preservada. O ator passou por cirurgias para tratar fraturas na pelve e no braço direito. O politraumatismo indicou lesões graves em pelo menos dois órgãos ou partes distintas do corpo.

