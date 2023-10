Reprodução/Instagram Marcus Buaiz rasgou elogios a amada, Isis Valverde, em publicação de comemoração de 8 meses de namoro

Há 8 meses com Isis Valeverde, Marcus Buaiz fez uma publicação inteiramente dedicada à amada para comemorar o "mêsversário" de namoro do casal nesta segunda-feira (2). Em meio a um carrosel de fotos com a atriz, o empresário destacou, em uma mensagem bem romântica, a declaração: "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso Amor", parafraseou ele, que recentemente revelou à Quem que precisou se autoconhecer após o fim do casamento com Wanessa Camargo.







Há quem tenha visto a postagem como uma provocação à ex-mulher, que recentemente se viu envolvida em especulações sobre uma crise no namoro com Dado Dolabella.

Recentemente, Wanessa Camargo decidiu acabar de vez com os rumores de término e postou nos Stories de seu Instagram um registro na cama, abraçada ao companheiro, demonstrando todo seu amor. "Meu ninho", escreveu na legenda do story sobre o momento romântico do casal na última quarta-feira (27).

Wanessa e Dado reataram o romance em outubro de 2022. Os dois já tinham se envolvido entre 2000 e 2004, mas com idas e vindas, o relacionamento chegou ao fim. Na sequência, a cantora engrenou um romance de 17 anos com Marcus Buaiz, com quem se casou e teve dois filhos. O divórcio foi anunciado em maio do ano passado, quando a artista se reaproximou do ator.

