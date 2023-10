Reprodução/Instagram A empresária foi criticada pelos internautas após fala transfóbica

A ex-Paquita Andréa Sorvetão, publicou em sua conta do Instagram um texto dizendo ser contra mulheres trans no esporte, e foi acusada de transfobia pelos internautas. "Sempre deixei bem claro que não concordo com mulher trans em esportes", declarou.



Nos Stories, a empresária opinou sobre o assunto: "Sempre deixei bem claro que não concordo com mulher trans em esportes . Porque tem, sim, desvantagens para as mulheres [cis]. E Isso não tem nada a ver com preconceito. Coisa Chata!".

A frase não foi bem vista e Andréa foi criticada. "Nos seus stories tem uma postagem transfóbica. Não te incomoda ser tão preconceituosa por coisas que não deveriam mudar sua vida? O que você mais tem é fã LGBTQIAP. Falar de Deus e agir com preconceito não combina. Hora de termos mais respeito e empatia com o outro. A gente não sabe a dor que cada pessoa passa", comentou um internauta.

Entretanto, mesmo após a usuária alertar sobre o preconceito, Andréa agradeceu os demais seguidores que a defenderam. "Obrigada a todos que já responderam por mim!", comentou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko