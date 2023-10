Reprodução Após alta de Kayky Brito, família dá indícios de crise na relação Tamara Dalcanale, mulher do ator

No último domingo (1), o Domingo Espetacular, da Record, divulgou imagens de Kayky Brito tentando interagir e beijar o rosto de uma mulher momentos antes de seu atropelamento. O caso levantou uma suposta crise do ator, e de sua família, com a esposa Tamara Dalcanale, com quem tem o pequeno Kael, de 1 ano e 8 meses. Rumores ganharam ainda mais força após Sthefany Brito publicar imagens da festa de boas-vindas ao irmão sem a presença da empresária nas fotos, na decoração do bolo temático ou menção no texto escrito pela atriz na sexta-feira (29).



"Ele (Deus) sabe de todas as coisas e com tudo que passamos saímos mais fortalecidos do que nunca como família! Minha mãe, meu pai e meu marido incansáveis a todo momento", disse a moça, que agradeceu também aos fãs.

Sandra, mãe do ator, também fez um longo texto e publicou em suas redes sociais. A matriarca da família agradeceu à filha mais velha e ao genro: "Um agradecimento especial a Sthefany Brito e Igor Raschkovsky. Estivemos todos unidos todos os dias", escreveu.

Kayky está na casa dos pais no Rio de Janeiro onde iniciou o processo de reabilitação após permanecer 27 dias internado. Já Tamara, por sua vez, agradeceu a equipe de profissionais da saúde que cuidou do marido em um tom de desabafo: "Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória. Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar", disse em um trecho.

Em outra publicação, Tamara agradeceu também um casal de amigos, que a recebeu no tempo que precisou ficar na cidade carioca. "Por último, mas com um nível de importância suprema, quero agradecer demais a Márcia e Zeca, o casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha", escreveu.

Em nenhum momento a empresária cita qualquer membro da família Brito em seu agradecimento. Tamara aproveitou para comunicar que estava voltando para Curitiba: "Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar", disse a jornalista, que posteriormente publicou uma foto do reencontro com os filhos.

Internautas prestaram apoio a Tamara em meio à polêmica envolvendo a família de Kayky. Alguns até citaram o vídeo comprometedor do ator em que ele aparece ao lado de Bruno de Luca aparentemente alterado dando, supostamente, em cima de uma mulher em um quiosque.

"Mulher, larga esse homem! Ele estava bebendo e quase forçando um beijo em uma menina. O amigo não é santo, mas ele é pior. Detalhe, o amigo dele tentava o tempo todo tirá-lo de perto da menina no vídeo, viu", disse uma. "A mulher se dedicou e a família dele a excluiu. Falam tanto de Deus e agem assim. Mas isso é porque o Kayky permite. Se ele defendesse a mulher, ninguém faria o que fez com a menina", destacou uma segunda.

Separação

Segundo o colunista Leo Dias, a influenciadora e o ator não estão mais juntos. A família do artista, inclusive, já teria buscado um advogado para tratar o processo de separação.

Pessoas próximas de Brito também relataram que o relacionamento chegou ao fim antes mesmo atropelamento que o ator sofreu no dia 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, que resultou traumatismo cranioencefálico e politrauma corporal.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho