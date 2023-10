Reprodução/Instagram Lucas Souza e Cariúcha entraram em uma batalha judicial





Na última semana, a equipe de Lucas Souza publicou um comunicado nas redes sociais afirmando que já protocolou um processo contra Cariúcha por conta de suas falas problemáticas dentro de A Fazenda 15. O que não havia sido dito até o momento, e que a coluna te conta em primeira mão agora, é o valor da indenização solicitada pelo time que gerencia a vida jurídica do ex-marido de Jojo Todynho.







A ação foi protocolada na última terça-feira (26), e os advogados do peão alegam que ele foi vítima de injúria, difamação e calúnia. E por estas situações, sua equipe pede uma reparação no valor de R$ 52,8 mil.



"Estamos pedindo uma indenização de 40 salários mínimos, porque para ela sentir a força e as consequências de suas palavras é necessário mexer no bolso", alegou Kaio Perroni, amigo de Lucas e responsável pela administração das redes sociais do peão durante seu confinamento no reality show da Record.

Kaio participou do Space do Muka na madrugada desta terça-feira (3), e foi questionado por este colunista que vos escreve sobre os pedidos que a equipe jurídica fez à Justiça para incriminar Cariúcha. Além da indenização, eles também querem que a funkeira nunca mais cite o nome de Lucas publicamente.

"Também queremos que ela seja impedida de proferir o nome do Lucas, seja em entrevistas ou nas redes sociais, assim que deixar o programa", acrescentou.

Para Kaio, são vários os problemas nas falas de Cariúcha contra Lucas. No processo, foram listados os episódios em que ela classificou o rival como homofóbico e afirmar que ele não gosta de se relacionar com gays, além de garantir que o ex de Jojo fez um curso preparatório com um coach para se dar bem no jogo --e que ele afirma ser mentira.

"Mais uma das mentiras que ela conta lá dentro. A única vez que ele buscou um coach, foi uma pessoa para melhorar sua oratória, e foi há oito meses quando ele decidiu apostar em sua carreira como influenciador. A preparação dele para o reality foi simples, ele apenas acompanhou as edições antigas de A Fazenda, e isso ele fez muito bem, porque não passa vergonha chamando Roça de Paredão", comentou.

Em sua participação no Space do Muka, Kaio ainda explicou que Lucas e Cariúcha nunca foram amigos antes de entrarem em A Fazenda 15, embora pertençam à mesma assessoria e tenham frequentado alguns eventos juntos. E ainda revelou que os dois tiveram uma briga semanas antes do início do reality.

"Lucas optou por se afastar da Cariúcha quando ele percebeu todos os ataques à sua ex-mulher, a Jordana. Chegaram a discutir fora do reality quando a Cariúcha citou o nome dele numa entrevista. Ele tirou satisfação, eles tretaram e já entraram no programa sem amizade", comentou.