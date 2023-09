Reprodução Kayky Brito

O ator Kayky Brito apareceu pela primeira vez após ter sofrido acidente na Barra da Tijuca na madrugada do dia 2 de setembro. Nesta sexta-feira (29), Sandra Brito, mãe do artista, celebrou a alta hospitalar e publicou fotos do filho.

"Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus, ele me acalmava e me levantava. Implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez. Quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar, eu fechava os olhos, não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando. Ele me dizia, 'sou eu que te faz levantar todos os dias, sou eu quem vai levantar seu filho'", iniciou.

"Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo. Obrigada pelas mensagens, orações e carinho de todos vocês. Vocês não tem noção como tudo isso nos fortaleceu", declarou.

Nesta tarde, Kayky Brito recebeu alta do Hospital Barra D'or após 27 dias internado. "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz comunicado.





Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 20 dias na UTI, ele segue internado no local em recuperação.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town.

Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.