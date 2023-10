Reprodução O ator aguarda a aprovação da família para visitar seu amigo

Após receber alta do hospital, a vida do ator Kayky Brito tem sido um tanto quanto conturbada. Além de dar os primeiros possíveis passos no divórcio com Tamara Dalcanale, o artista ainda não recebeu a visita de Bruno de Luca, com quem estava no dia do acidente. E, pelo visto, não foi por falta de tentativa.



Bruno foi acusado de abandonar Kayky após a tragédia e desaparecer sem procurar notícias do amigo, o que gerou inúmeras críticas.

De acordo com o portal LeoDias, amigos do ator disseram que ele aguarda uma resposta da família de Kayky Brito para realizar o encontro e se reaproximar do companheiro. Mas até agora, segundo o site, ele não foi autorizado a ver o amigo, que está em recuperação.



O artista foi internado no dia 2 de setembro, após ser atropelado Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio. Após o acidente, foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto e recebeu o diagnóstico de politraumatismo corporal e traumatismo craniano.



Em estado grave, foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar as fratura do corpo e permaneceu 27 dias internado. Já na última sexta-feira (29), Kayky recebeu alta e pode retornar para sua casa.



*Texto de Júlia Wasko

