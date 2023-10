Reprodução/Jovem Pan Rafael Colombo no comando do Jornal da Manhã, vice-líder de audiência na TV paga

Em setembro, a Jovem Pan News conseguiu se consolidar na vice-liderança em audiência entre os canais de notícias na TV paga, com média de 0,13 pontos, das 6h à 0h, na Grande São Paulo. A liderança segue com a GloboNews, que marcou 0,44. Na comparação com a terceira colocada, a CNN Brasil, a JP obteve uma diferença de aproximadamente 36%.

Desde março deste ano, a Jovem Pan News mantém a segunda colocação, segundo os dados de audiência consolidados do PNT (Painel Nacional de Televisão) de setembro de 2023 fornecidos pela Kantar/Ibope para "PAY TV".

Na faixa tarde, das 12h às 18h, a Jovem Pan News obteve 0,18, permanecendo em segundo lugar no ranking de canais de notícias na TV paga, enquanto a líder obteve 0,6 e a terceira colocada 0,12. Já na noite, das 18h à 0h, a Jovem Pan News alcançou 0,13, com a emissora concorrente registrando 0,54 e a terceira colocada 0,08.

Em relação à audiência digital, a Jovem Pan conta com um total de 15.730 milhões de inscritos em seus canais do YouTube: Jovem News, Pânico e Jovem Pan Esportes. Juntos, esses canais acumulam aproximadamente 8,5 bilhões de visualizações de vídeos.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho