Reprodução/TV Globo Débora Duarte em cena de Um Lugar ao Sol, sua última novela na Globo

Criadores digitais em cena movimentam um debate que mobiliza toda uma classe artística. Débora Duarte, por exemplo, decidiu comentar sobre influenciadores que saem da esfera das telas do celular e chegam às novelas e ao cinema para estrear grandes produções. Em entrevista ao SerArtistaPodcast, do empresário Marcus Montenegro, a atriz afirmou que atualmente as escalações não estão mais considerando o talento. “Estou triste e desgostosa. Não se trata mais de vocação e talento”, lamentou a veterana.

A artista, que fez uma participação em Um Lugar ao Sol, sua última novela na Globo, destacou que para ser ator hoje dia é necessário iniciar a carreira como influenciador. "Tem que ser escravo das redes sociais. Tem que se dedicar para ter milhões de seguidores. E sensibilidade para ser artista vai passando ao lado", desabafou.

Duarte ainda destacou que a sua função como atriz, é entrar nas pessoas a ponto que elas entendam o que a sua personagem quer passar na historia. “A minha missão é entrar nas pessoas, de forma que elas permitam, para poder pega-lá para a história”, completou. Confira:

Tony Ramos, que atualmente compõe o elenco de Terra e Paixão, recentemente também decidiu expor a sua opinião sobre a onda de influenciadores que tem se transformado atores. Para o veterano, é importante que todos tenham a chance de mostrar suas qualidades.

“Você pode ser um bom mestre de obras, mas não pode de repente entrar no CREA como engenheiro, acredito eu, sem ter uma qualificação de que passou pelos bancos acadêmicos, etc. Eu não estou dizendo que só uma universidade forma um ator, em absoluto. Um ator pode estar me ouvindo agora e não teve tempo ou chance de mostrar ser esse ator”, discorreu o ator, em entrevista ao podcast Papo de Novela.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho