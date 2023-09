Reprodução/Instagram Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro de Kayky Brito

Bruno de Luca não será indiciado por omitir socorro de Kayky Brito no dia do atropelamento do ator na madrugada de 2 de setembro. Segundo o delegado Ângeli Lares, o apresentador não tinha a responsabilidade de contatar a emergência.

Os dois estavam juntos no quiosque onde aconteceu o acidente. O apresentador deixou o local minutos após o ocorrido e foi para casa, de acordo com o depoimento a polícia, só soube que o atropelamento era do amigo no dia seguinte.





"O dever legal de chamar o socorro é do motorista. Se o motorista comete um acidente, ele tem o dever legal de prestar e solicitar socorro. Se ele sair da cena do crime, responde por omissão do socorro", informou o delegado em entrevista ao Fofocalizando.

Na sequência, Lares explicou o caso. "A partir do momento em que o motorista pediu o socorro, as demais pessoas na cena ficam isentas de responsabilidade. Se pensarmos em indiciar o Bruno, temos que indiciar o pessoal do quiosque, a passageira, porque ninguém pediu socorro, só o motorista", completou.

Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 20 dias na UTI, ele segue internado no local em recuperação .

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento , quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas .

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito .

