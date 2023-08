Reprodução/Manu Scarpa/SBT A apresentadora compareceu à sede da emissora





Há alguma chance de Eliana trocar o SBT pela Globo? Boatos sobre a mudança de emissora da apresentadora voltaram a aparecer após a loira participar do Criança Esperança 2023 ao lado de Angélica e Xuxa. No entanto, pelo o que o canal carioca pode oferecer à comunicadora, é pouco provável que essa transição logo aconteça.





De acordo com a apuração do colunista Lucas Pasin, do UOL, Eliana realmente tem chamado a atenção na Globo nos últimos anos. Da parte da emissora, a loira interessa tanto para algum projeto no Globoplay, programa no GNT ou na TV aberta.



Contudo, Eliana tem alguns entraves quanto a sua saída no SBT. Um deles é a boa relação com Silvio Santos. Quando a loira ainda trabalhava no Tudo É Possível, da Record, foi o empresário que a convenceu a sair da emissora de Edir Macedo para voltar ao canal.

A liberdade criativa também é algo que interessa para Eliana. Como vice-líder de audiência nas tardes de domingo, a apresentadora tem uma grande autonomia sobre seu próprio programa. No entanto, não se sabe se ela terá a mesma oportunidade na Globo.

Por último, o salário também é impeditivo. Atualmente, segundo Pasin, Eliana recebe cerca de R$ 920 mil no SBT mensalmente. A Globo, no entanto, está em um momento de redução de cortes e custos na produção.

Produtores 'se despedem' de Eliana

Apesar de fontes do colunista afirmarem que a apresentadora não sai do SBT neste ano, alguns produtores envolvidos com a loira se aproveitam dos boatos para agenderam artistas ao programa.

"Olha, em breve ela estará na Globo, hein? Dá essa moral agora no SBT que logo ela terá um programa ainda com mais audiência", dizem eles. Mas, pelo menos por enquanto, a loira tem contrato com o canal de Silvio Santos até 2025.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.