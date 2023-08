Reprodução/Manu Scarpa/SBT A apresentadora compareceu à sede da emissora

Nesta terça-feira (1), a apresentadora Eliana esteve na Globo para gravar sua voz para uma colaboração musical com Xuxa e Angélica. O encontro entre as três loiras é um dos momentos mais aguardados do Criança Esperança, e sua aparição na emissora antes do evento chamou a atenção.



O produtor musical Alex Amaral compartilhou uma imagem de Eliana nos estúdios da Globo. Na publicação em seu perfil do Instagram, ele revelou mais detalhes do projeto: "Vozes com a Eliana. Trabalho incrível para o Criança Esperança 2023. Obrigado pela confiança".

Os internautas logo levantaram suspeitas de uma possível ida de Eliana para a Globo, não participando apenas da Criança Esperança. "A Eliana não será mais do SBT em 2024, né! Tomara que ela vá pra Globo", disse um dos usuários no Twitter.

O encontro entre Angélica, Eliana e Xuxa foi anunciado em julho, durante uma das edições do Jornal Nacional, e acontecerá na próxima segunda-feira (7), após a novela Terra e Paixão.

"Estou de volta e estou trazendo um reforço maravilhoso comigo. Se o assunto é criança, baixinho, não poderia faltar", contou Xuxa. "Vai ser lindo. Nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças", disse Angélica.

Já Eliana foi liberada pelo SBT para participar do evento. Para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade que mudou a vida de tantas crianças e adolescentes nesses 30 anos de história. O que nós vamos aprontar? Não posso contar", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko