Reprodução MC Marcinho

Marcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, morreu nesta sexta (25) aos 45 anos por complicações de problemas cardíacos. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D'or na manhã deste sábado (26).





Com histórico de problemas no coração, o músico estava internado no local desde 10 de julho. Ele sofreu uma parada cardíaca no mês passado.

Desde então, o funkeiro estava sendo monitorado de perto pelo corpo clínico do hospital com diferentes procedimentos. Entre eles: a implantação de um coração artificial e o uso da Ecmo, um tipo de máquina que emula um pulmão externo.

No entanto, por conta do seu quadro clínico delicado, ele não resistiu. Marcinho deixa três filhos.

Criador do funk melody

MC Marcinho foi um dos pioneiros no funk melody, um gênero que soma as batidas do ritmo dançante junto com a melodia das músicas populares.

Ele compôs canções que se tornaram grandes sucessos entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, como: Glamurosa, Rap do solitário, Porque te amo, Vou catucar, Tudo é Festa e Garota nota 100.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.