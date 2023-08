Reprodução Juliana Paes como Maria Marruá em remake de Pantanal





Sem contrato fixo com a Globo desde março de 2022, Juliana Paes ser vista na emissora em breve. A atriz foi convidada para integrar o elenco do remake de Renascer. A novela das nove escrita por Benedito Ruy Barbosa está sendo refeita por seu neto, Bruno Luperi, e tem previsão de estreia em janeiro de 2024.







Caso aceite, Juliana repetirá a parceira com Bruno Luperi. A atriz viveu Maria Marruá em Pantanal antes do fim do seu contrato fixo com a Globo. Já em Renascer, a atriz é cotada para ser Jacutinga, a dona de um bordel que foi interpretada por Fernanda Montenegro na primeira versão.

Maria Fernanda Cândido também está em conversar com a Globo para voltar às novelas. Ela foi convidada para ser Dona Patroa, papel de Eliane Giardini em 1993.

Quem está em Renascer?

José Leôncio do remake de Pantanal, Marcos Palmeira também será o protagonista da releitura da próxima novela de Bruno Luperi. O ator viverá Josê Inocêncio, dono de uma fazenda de cacaus em Ilhéus, na Bahia.

Na história, o fazendeiro é casado com Maria Santa e tem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro.

Sophie Charlotte e o rapper Xamã serão um casal na nova novela das nove. Ele viverá Damião, um empregado de Inocêncio, enquanto a atriz será Eliana.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.