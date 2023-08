Divulgação/Globo Angélica, Xuxa e Eliana juntas no Criança Esperança





O encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no palco do Criança Esperança mobilizou o país e deixou os fãs das loiras enlouquecidos. Espero não provocar nenhum surto coletivo com esta informação, mas a coluna descobriu que a amizade das três pode render mais frutos na TV. Isso porque existe um projeto de talk show para que elas comandem juntas no GNT.







A ideia do programa é aparentemente simples: colocar as três juntas em um estúdio, debatendo temas diversos, que vão desde suas vivências pessoais, carreiras, questões femininas, sexo e até situações políticas. Lembra um pouco o Saia Justa, mas a ideia é que não siga tanto por este caminho. O objetivo seria explorar mais a relação de amizade das apresentadoras, como se fosse um papo de amigas exposto na TV.



Além das conversas, o programa também mostraria os bastidores, acompanhando suas chegadas no estúdio, maquiagem, conversas paralelas. Em alguns momentos, também exibiria cenas delas em suas próprias casas ou em compromissos aleatórios, com uma pegada documental.

Mas este não é o único projeto. As três estão planejando uma viagem juntas. O destino e a data ainda não estão definidos. Mas surgiu uma oportunidade de negócio no meio deste lazer: que a viagem seja acompanhada por uma equipe e que as cenas resultem em uma minissérie, que poderia ser vendida a alguma plataforma de streaming.



A coluna está ciente da existência do projeto de talk show há algumas semanas, mas depois do fenômeno do Criança Esperança alguns executivos se empolgaram com a força que o programa poderá ter. Mas existem questões burocráticas envolvendo as loiras que podem dificultar a execução.

Como foi dito lá no início da notícia, ainda é um projeto. E o GNT foi o canal escolhido pelos criadores da ideia para exibi-lo. Não tem contrato assinado, não tem título definido, não existe cronograma de gravações. Existe apenas o formato e a empolgação de algumas pessoas dos staffs das três loiras em viabilizar. Mas ainda há muita água para rolar.

A escolha de oferecer o projeto para o GNT seria para facilitar a vida de Eliana, já que seu contrato com o SBT prevê exclusividade somente para a TV aberta. Tanto que em 2021 ela comandou um reality de empreendedorismo na Netflix. Mas como eu disse anteriormente, o talk show das loiras ainda é um projeto. E muitas coisas precisam ser aclaradas e negociadas antes dele de fato sair do papel.