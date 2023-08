Reprodução Adriane Galisteu apresentará A Fazenda pelo terceiro ano consecutivo

Enquanto algumas subcelebridades se descabelam por uma vaga em A Fazenda 15, outras parecem não fazer muita questão do reality show da Record, que tem pré-estreia marcada para 18 de setembro . Tanto que vários ex-participantes do BBB 23 foram sondados, mas teve uma pessoal em especial que até se animou com a possibilidade de ter uma nova chance na TV, mas quando se deu conta da proposta por completo acabou declinando por achar "ruim".







Sem muitos mistérios, quem disse "não" para A Fazenda 15 foi Marília Miranda, a Cabrita, primeira eliminada do BBB 23. A coluna soube que a maquiadora até gostou da possibilidade de ir ao confinamento da Record, mas quando descobriu que a queriam no Paiol, ela recusou.

Fontes da coluna relataram que Marília ficou insegura de ter que se submeter ao confinamento paralelo e lidar novamente com a rejeição do público, já que ela não conseguiu vencer nenhuma votação no BBB 23. Ela foi submetida a três paredões, e se deu mal em todos.



O primeiro foi logo na primeira semana, quando formou dupla com Fred Nicácio. Os dois se deram mal na berlinda contra Key Alves e Gustavo Benedetti, e acabaram "eliminados". Assim que saíram do jogo, foram surpreendidos pela produção ao chegar em um anexo do confinamento, onde disputaram entre si a possibilidade de voltar ao jogo. Marília não conseguiu superar a popularidade do médico e foi derrotada pela segunda vez.

A terceira tentativa no BBB 23 ocorreu quando Boninho decidiu criar a repescagem e colocou todos os eliminados em um ambiente claustrofóbico por mais algumas horas. Por ter sido a primeira eliminada, a maquiadora não conseguiu criar uma conexão muito forte com o público e foi uma das menos votadas na disputa pela chance de retornar ao jogo. E mais uma vez foi derrotada por Fred Nicácio, que voltou ao confinamento com Larissa Santos, a Laritruce.

Mesmo com o Paiol deste ano tendo oito participantes e quatro vagas, Marília decidiu não se expor ao risco de sofrer uma nova rejeição. Ela tem tentado monetizar sua passagem pelo BBB 23 fortalecendo sua imagem de maquiadora e influencer de beleza, algo que já fazia antes de entrar no reality da Globo.



Confinamento paralelo

Como a coluna comentou anteriormente, a Record tentou colocar no Paiol deste ano alguns participantes expulsos em outras edições, como Catia Paganote, Nadja Pessoa e Shayan Haghbin , porém somente o iraniano, que esteve na edição do ano passado, topou retornar ao jogo.

A Fazenda 15 tem estreia oficial marcada para 19 de setembro, uma terça-feira. Mas um dia antes os peões já estarão confinados e passarão por uma dinâmica ao vivo semelhante à do ano passado, com sabatina de jornalistas e promessa de muito climão. O comando novamente será de Adriane Galisteu.