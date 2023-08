Reprodução Os participantes que estarão no Paiol de A Fazenda já se envolveram em polêmicas na emissora

A nova edição de A Fazenda contará com mudanças no Paiol e este ano será formado por oito pessoas. Com isso, a Record optou por dar uma nova oportunidade a ex-participantes expulsos de seu principal reality show. Entre os convidados estão Shayan Haghbin, de A Fazenda 14, e Nadja Pessoa e Catia Paganote, ambas de A Fazenda 10.



O único confirmado, que inclusive já assinou contrato com a Record para integrar o elenco do Paiol de A Fazenda 15, foi Shayan Haghbin.



O vendedor foi expulso de A Fazenda 14 após ser acusado de agressão ao entrar em uma briga com Thiago Ramos. Shayan ganhou notoriedade ao participar da primeira temporada de Casamento às Cegas, da Netflix, e teve uma passagem conturbada no programa.



Já Nadja Pessoa e Catia Paganote foram convidadas para o Paiol de A Fazenda 15, mas ambas recusaram o convite da Record para entrar no reality show, pois já têm projetos em outras plataformas e emissoras.



Nadja foi expulsa de A Fazenda 10 após agredir Caique Aguiar durante o confinamento. A coluna apurou que a influenciadora digital foi uma das primeiras procuradas pela emissora, quando tomaram a decisão de chamar somente participantes expulsos de outros programas.



Entretanto, ao contrário de todas as outras vezes em que foi convidada e topou logo de cara os convites da Record, desta vez Nadja não acatou a ideia.



O motivo? A ex-peoa se empolgou quando descobriu que Boninho, diretor de televisão brasileiro responsável pelo BBB, a seguiu no Instagram. Isso já bastou para Nadja criar esperanças de que seria convidada para a nova edição do reality show da Globo.



Conforme a coluna antecipou, o BBB 24 dará oportunidade pela primeira vez para pessoas que já participaram de reality shows da concorrência. Jojo Todynho e Nichole Bahls sempre foram sonhos de consumo de Boninho, e desta vez poderiam participar. Coincidentemente, Nadja foi seguida pelo diretor e alimentou a ideia de que estará no elenco.



Já Catia Paganote chegou à reta final de A Fazenda 10, mas acabou sendo expulsa poucos dias antes da decisão do campeão do programa.



Sua opção por recusar o convite de integrar o Paiol da 15° temporada de A Fazenda aconteceu por estar em projetos envolvendo as Paquitas e a Globo para produções na plataforma de streaming da emissora.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko