Reprodução/Instagram A jornalista pediu demissão do canal de notícias

Stephanie Alves, jornalista e apresentadora da CNN Brasil, pediu demissão do canal de notícias nesta segunda-feira (21). A âncora do bloco de Esportes, apresentado ao longo da programação, cumprirá seu aviso-prévio somente até a próxima sexta-feira (25), e já comunicou sua saída para os demais colegas que trabalham com ela.



O motivo da saída é que Stephanie está de mudança para Brasília. Seu marido, o jogador de basquete Deryk Ramos, foi contratado por um time de Brasília, e os dois estão correndo contra o tempo para conseguirem se instalar logo na capital federal.

O que chamou a atenção e causou estranhamento no canal de notícias é que, além de São Paulo, o único outro local que a CNN tem estúdio é em Brasília. Mesmo assim, Stephanie sequer tentou negociar manter seu emprego e apresentar o programa diretamente da sucursal, e simplesmente pediu as contas.

A CNN confirmou a saída de de Stephanie e reforçou que se tratou de uma decisão pessoal da apresentadora.

Caos no canal de notícias



A CNN Brasil vive uma verdadeira dança das cadeiras, e a cada semana os funcionários temem entrar na lista de demitidos. Na última semana, o corte atingiu diversos setores e fez com que nomes como Rafael Colombo, Roberto Nonato, Janaina Paschoal e Marco Antônio Villa fossem cortados.

Ainda que haja a contratações e efetivações, o canal de notícias passa por um processo de reestruturação iniciado em dezembro do ano passado. Ainda na semana passada, Virgilio Abranches, vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, reuniu todos os funcionários na redação para explicar melhor toda a situação.

As demissões, futuras mudanças editoriais e transferência para outra sede foram informadas ao longo da reunião. As alterações na programação ainda não foram definidas, mas muito se especula sobre uma mudança para outro local, deixando a sede da Avenida Paulista, em São Paulo.

*Texto de Júlia Wasko

