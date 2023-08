Reprodução/Instagram A ex-funcionária revelou mais detalhes de problemas familiares da atriz

Em entrevista ao Balanço Geral, uma ex-funcionária que trabalhou na casa da família de Larissa Manoela informou que a relação familiar nunca foi boa. As acusações incluem invadir o celular, dar surras e rebaixar a filha. "Nunca teve vergonha de dizer que batia na Larissa na frente das pessoas", revelou.



De acordo com a moça, que escolheu preservar sua identidade, nunca foi uma surpresa este comportamento da mãe da atriz. Silvana tinha o costume de invadir a privacidade da filha, e mexia nas redes sociais da Larissa, inclusive terminando relacionamentos em nome dela.



Em relação à violência física, a mãe da artista teria comentado sobre o caso com outras pessoas, como seu cabeleireiro. Além disso, Silvana jamais demonstrou arrependimento e "se gabava" do ocorrido: "A própria Silvana contava, na frente de todo mundo. Ela chegava a contar no cabeleireiro, 'ai quebrei o dente da Larissa e quebraria novamente'. São coisas que, pra quem prestava serviço, ou em sets de filmagem, nunca foi escondido do que a Silvana fazia com ela".



Por outro lado, Larissa "apanhava quieta", como descrito pela ex-funcionárias. De acordo com a moça, a mãe a colocava em um local menor, e isso fez com que a atriz não acreditasse em si e guardasse todos esses problemas.



Ao longo do esclarecimento, Fabíola Reipert informou que, um ator que trabalhou com Larissa em Cúmplices de Um Resgate, enviou uma mensagem dizendo que a desculpa do dente quebrado foi que a atriz teria caído do cavalo. Com isso, a artista teria permanecido em algumas gravações com o dente desta forma.



Em uma das discussões, Larissa recebeu pontapés da mãe após beijar um de seus ex-namorados e Silvana não gostar da atitude. "A Larissa apanhava quieta. Assim, a Silvana batia nela e a Larissa apanhava, realmente, quieta. Mas, quando a Silvana mexia no celular dela, ou quando havia muita intromissão, a Larissa reclamava, mas sempre tinham frases do 'você tá aí onde você tá graças a mim'. 'Você é Larissa Manoela graças a mim'".



Por fim, a ex-funcionárias revelou que Silvana proibia a atriz de ter amigos: "Ela não tinha amigos para comentar, porque a mãe não deixava ela ter amigos, né?", explicou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko