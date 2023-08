Reprodução/Instagram Adriane Galisteu estará no comando de A Fazenda 15, sua terceira temporada consecutiva no reality





A Record já definiu o cronograma completo de A Fazenda 15, e todos os peões contratados para o reality show, tanto da sede quanto do Paiol, já estão cientes de quando passarão a ficar isolados do mundo externo e serão confinados no hotel. E a coluna te conta agora, em primeira mão: dia 15 de setembro, uma sexta-feira.







Os peões ficarão um total de 72 horas isolados do mundo externo, com contato restrito à produção do reality show, até serem conduzidos à sede, em Itapecerica da Serra (SP), na segunda-feira (18), quando começam as gravações de suas primeiras horas nas instalações do programa.



O colunista Flávio Ricco publicou na madrugada de hoje em sua coluna no R7 que a estreia oficial do programa será no dia 19 de setembro, uma terça-feira. Mas um dia antes, a Record promoverá a pré-estreia, com os peões já nas instalações do reality show. A dinâmica ainda não foi revelada, mas no ano passado a emissora escalou alguns jornalistas para sabatinar o elenco ao vivo, com direito a muitos momentos de "climão".

Outro detalhe importante é que A Fazenda 15 foi mantida nas instalações de Itapecerica. Depois de toda a algazarra promovida pela família de Deolane Bezerra na porta da sede, com carros de som e fogos de artifícios, a emissora cogitou buscar um novo espaço para realizar o reality show. Mas após uma avaliação de custos e de protocolos, optou-se por reforçar o esquema de segurança no entorno do confinamento.

Elenco definido

Neste ano, a Record decidiu dar oportunidade a 26 personalidades da mídia para batalhar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Serão 18 pessoas colocadas diretamente na sede, e mais oito no Paiol. Deste grupo menor, metade ganhará uma chance de ir ao confinamento principal, totalizando 22 jogadores na disputa.

A emissora tentou dar oportunidade para participantes expulsos de outras temporadas a conquistar uma nova chance no jogo, e convidou Shayan Haghbin, Nadja Pessoa e Catia Paganote para lutar por uma vaga no Paiol , mas somente o iraniano assinou contrato e concorrerá novamente pelo prêmio máximo.

Adriane Galisteu já iniciou as gravações das primeiras chamadas e também fez as primeiras fotos de divulgação que serão utilizadas nos materiais que serão distribuídos pela Record à imprensa.

Preparativos

Além das informações sobre o início do confinamento, os peões escalados também foram notificados de que não podem mais participar de programas de emissoras da concorrência, e receberam todas as diretrizes de preparativos das bagagens que levarão ao programa .

Um documento de cinco páginas lista itens que serão permitidos e proibidos nas malas, incluindo uma inspeção minuciosa sobre roupas íntimas, produtos de higiene pessoal e medicamentos de uso individual.