Trumpas/Instagram Viih Tube conta que não compra roupas de grife para Lua





Após viralizar no BBB21 por não tomar banho, Viih Tube encara outra realidade agora que é mãe . Neste domingo (20), a influencer revelou que virou adapta do chuveiro em diversos momentos do dia. Ela deu à luz Lua em abril.







"Deixa eu contar um negócio para vocês. Não tô nem debochando, é falando sério. Vocês acreditam que hoje em dia, agora que eu virei mãe, eu tomo três banhos por dia? Porque o banho se tornou o meu momento sozinha", explicou a atriz.

Desde que tornou-se mãe, Viih Tube tem mostrado sua rotina com a recém-nascida Lua ao lado do marido Eliezer. Por isso, a atriz tem ganhado bastante comentários positivos dos seguidores por não romantizar a maternidade.

"Tem momento que a Lua dormiu e penso 'Ah, vou tomar um banho' e tenho meu momento sozinha. Eu tomo um de manhã, a tarde e a noite. Juro por Deus. Eu fui me dar conta hoje. Porque se torna um momento relaxante. Pra quem não tomava banho no BBB, tô tomando três no dia, tá?"", completou ela.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.