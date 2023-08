Divulgação/ Globo Débora Falabella como Lucinda em 'Terra e Paixão'





Atriz consagrada da Globo, Débora Falabella pensou em desistir da atuação por não saber lidar com a fama. Na época, ela ainda não tinha protagonizado Avenida Brasil (2012), que é um considerado um dos maiores trabalhos da sua carreira.







"Eu sempre fui muito fechada. Me assustei com a invasão de privacidade e comecei a questionar a minha carreira. Eu ficava pesando os prós e os contras (de ser atriz famosa). Talvez eu tenha ficado descrente, por causa da exposição grande", disse ela, em entrevista ao jornal Extra.

Débora, por exemplo, sempre achou muito esquisito a dinâmica de ser reconhecida na rua por conta do seu trabalho na televisão: "Eu tinha muitas questões como “será que vou para sempre estar com a minha cara num veículo fazendo com que as pessoas na rua me reconheçam?”. Isso em algum momento me incomodou".

Ela prosseguiu: "É muito absurdo você sair na rua e as pessoas te reconhecerem. Eu não consigo me acostumar com isso, acho esquisito. Teve uma época em que eu dei uma “panicada”, mas não desisti, né?. Continuei. Entendi que a profissão não era só isso, mas dei uma apavorada, sim", admitiu.

Por conta destes questionamentos, a atriz diz que entende o motivo de algumas colegas de profissão querem desistir do ofício no auge da carreira, como Lídia Brondi e Ana Paulo Arósio

"Elas largaram no auge. Não é fácil lidar com uma exposição de vida. Hoje, minha grande dificuldade em rede social é querer falar só sobre trabalho", pontuou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.