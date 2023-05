Reprodução/Instagram Eliezer, Viih Tube e Lua no dia do parto da pequena





Eliezer Netto revelou na noite deste sábado (27) que tem sido alvo de críticas de alguns internautas por ainda não ter transado com Viih Tube após a influencer ter dado à luz Lua, a primeira filha do casal. As orientações médicas afirmam que a mãe precisa ter um período de resguardo de 45 dias antes de qualquer retomada da vida sexual.





Ainda neste final de semana, Viih Tube contou para seus seguidores no Instagram que o prazo terminou na última quinta-feira (25). No entanto, por conta da rotina atribulada com a pequena Lua, o casal nem se lembrou de que já poderia transar.

"O fato de não termos tido relação ainda não significa nada além de que estou respeitando o tempo da Viih, ou melhor, estamos respeitando o nosso tempo. Para ser honesto, estamos focados em algo que é muito mais importante pra gente, que é a nossa filha e o processo de adaptação dela", disse ele, em uma sequência de Stories.

O designer prosseguiu com críticas a maneira de como os homens encaram o puerpério de suas companheiras. "E para os que dedicaram seu tempo para vir no meu direct tentar me diminuir usando termos como 'você é fraco', 'frouxo', 'se fosse minha mulher não tava passando vontade', eu espero de verdade que sejam só palavras para tentar me atacar, que você na prática não tenha tido ou venha a ter uma fala/atitude dessa com a mãe do seu filho".

Eliezer ainda reforçou seu recado: "Resguardo/puerpério é uma coisa séria que está muito além da sua 'vontade' ou pensamentos machistas. Resguardo faz parte da orientação do ministério da saúde, o mínimo que você tem que fazer é respeitar e não a pressionar. Seja homem e parceiro da sua mulher ", complementou.

*Texto de Daniele Amorim

