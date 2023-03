Reprodução/Instagram Viih Tube deu entrevista sobre detalhes da reta final da gestação da primeira filha, Lua





Grávida da primeira filha com o ex-BBB Eliezer, Viih Tube revelou as dificuldades que tem passado durante a gestação. A influencer digital lidou com a candidíase nos últimos meses e confessou que se sentiu mal com o aparecimento do fungo.







"O que mais mexeu com a minha autoestima foi uma fase onde tive candidíase, pra quem não sabe, é um fungo vaginal e me incomodava muito. Me sentia suja, mesmo que eu tomasse dez banhos por dia, eu ainda me sentia incomodada. Existe um índice alto de grávidas que tem candidíase, não é algo tão anormal", contou ela, em entrevista à revista Glamour.

Atualmente, Viih Tube já está curada , mas enfrentou alguns percalços para cuidar da infecção por conta da gestação. "Eu tratei, mas como todo mundo sabe grávida não pode tomar todos os remédios que existem por segurança do bebê, então, tive que lidar com ela por um bom tempo na gestação e isso me incomodou. Abaixou minha autoestima demais. Acho que no meu caso foi o que mais atrapalhou", falou.

A influncer também revelou que precisou lidar na terapia com as mudanças no seu corpo durante a gravidez. Desde que engravidou, a loira ganhou 15 quilos. "Não me olho no espelho e me acho feia, inchada. Às vezes tem dia que vejo um rosto mais inchado, mas com a minha terapia ao longo da gravidez eu trabalhei isso e entendi que faz parte do processo, que iria chegar esse momento de mudança do corpo. Como me preparei desde o início, agora que chegou eu só consigo ver o lado bom, graças a Deus", acrescentou.

Planos para o parto

Viih Tube também também abriu o jogo sobre o que planeja para a chegada de Lua. A influencer prefere que o parto seja normal, mas a bebê ainda não está encaixada na posição ideal para que o procedimento aconteça.



"Ela ainda está sentada, não virou, mas tem bebê que vira na hora de parir, se Deus quiser, ela vai virar. Se não conseguir, e tiver que ser cesárea, não tem problema também. Quero que meu parto seja com muita segurança, amor e leveza", acrescentou.

No pós-parto, a empresária sabe o que fazer com a placenta: eternizá-la como forma de arte. "No meu caso a única coisa que vou fazer é o carimbo da placenta. Um desenho que uma artista faz pra você como se fosse a árvore da vida. Vai ter também o pezinho da Lua do lado carimbado", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim