Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta em foto de divulgação





Há um ano, Anitta ficou misteriosamente doente. Sem saber o que tinha, a cantora veio ao Brasil para fazer uma série de exames e nunca descobriu seu exato diagnóstico. No entanto, com medo dos sintomas e com a pausa forçada do trabalho para se tratar, a cantora tomou uma decisão: começar a escrever seu testamento.







"Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida... Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era", disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Tamanha situação fez Anitta acreditar que realmente iria morrer nos próximos meses ao ponto de analisar o que faria com seu patrimônio. "Já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio", relembrou.

Assim, até a família da cantora entrou em ação para tentar ajudá-la. Todos os dias às 18 horas eles se reuniam para rezar pela saúde de Anitta. Ela também passou a fazer constelação familiar para tratar conflitos familiares geracionais.

"Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno", acrescentou Anitta.

Mudança de rotina

A cantora admitiu que passou a ver a vida com outros olhos depois do período doente, principalmente como lidar com estresse na vida profissional. "Mas é um processo de autoconhecimento e treino para não deixar que os desafios sejam maiores que a minha paz", ressalta.

Aos 30 anos, Anitta também projeta o que quer fazer daqui dez anos. "Quero estar mais tranquila, desapegada do dinheiro, morando no meio do mato, plantando a minha comida, com um ou dois filhos. Se eu quiser, aliás, já posso viver assim. Já ando diminuindo o ritmo, fazendo menos shows... Escolho vir ao Rio para me apresentar uma vez ao ano, nos shows de verão que adoro a vibe. Fazer muito cansa e te faz perder o prazer. Já fiz o meu papel, e arrasei", concluiu.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.