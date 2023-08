Reprodução Fábio Porchat e Priscila Castello Branco





Pela primeira vez, Fábio Porchat posou publicamente ao lado da nova namorada, a humorista Priscila Castello Branco, neste sábado (19). Ele postou uma foto no Instagram com ela, que também respostou a mesma imagem em suas redes sociais.







Assumidos há pouco tempo, Fábio e Priscila circulam juntos desde o começo do ano. Em janeiro, ele viajou com a humorista para a Antártica.

Na época, ele havia acabado de anunciar o término do casamento com a produtora Nataly Mega. A relação terminou depois de oito anos de união.

Em março deste ano, a coluna havia apurado que o romance de Fábio e Priscila tinha chego ao fim. Na época, a comediante não esteve presente no lançamento da peça do apresentador do GNT --que havia acontecido em São Paulo.

A ausência da moça foi sentida pelos amigos de Fábio e pelas fontes da coluna. Os "mais chegados" do humorista esperaram o fim do espetáculo para cumprimentá-lo e perceberam que Priscila não estava no local.

Quem é Priscila Castello Branco?

Atriz e humorista, Priscila tem 34 anos e há sete trabalha no teatro e na televisão. Ela chegou chegou a participar das novelas Salve-se quem puder” (2020) e Deus salve o rei (2018), ambas da Globo.



Priscila e Porchat se conheceram por conta do trabalho. Ela participou do reality show "Futuro Ex-Porta", em 2021, um programa do canal do Porta dos Fundos para revelar um humorista. Ela ficou na sexta posição.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.