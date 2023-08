Divulgação/Globo Lucinda (Débora Falabella) e Marino (Leandro Lima) em cena quente, na novela Terra e Paixão

Leandro Lima protagonizou uma cena um tanto quanto quente como Marino, em Terra Paixão. E não estamos falando só do beijo entre o moço e Lucinda (Débora Falabella). Na cena em que o delegado aparece de toalha após um banho, na verdade, gravá-la não foi tão fácil assim... O ator revelou que foi realmente um missão permanecer enrolado na roupa.







Em entrevista ao GShow, Leandro não escondeu o momento inusitado e contou que sua toalha caiu enquanto gravava o beijo: "Durante a cena, a gente ensaiou algumas vezes. Um momento inusitado, divertido, foi que em uma das vezes a toalha caiu!", disse.

"E não podia mostrar que eu estava com roupa por baixo, não podia cair a toalha do Marino naquele momento. Fazendo a cena minha toalha caiu, e eu fui meio que colocando ela de volta pra continuar gravando, mas a gente teve que cortar", divertiu-se.

Mas nada que tenha inviablizado os atores a seguirem com a cena, que, de fato, aconteceu! Inclusive, o ator fez de questão de ressaltar que sua parceria com Débora Falabella é construída com base em muito estudo e dedicação:

"A Débora é uma grande atriz, supergenerosa e dedicada. A gente comenta muito, estuda junto, bate texto antes de entrar em cena o tempo inteiro. É muito bom estar com uma atriz como a Débora, fazendo um trabalho como par romântico. É muito construtivo, sempre", disse.

E estendeu o elogio aos outros colegas de trabalho: "Mas eu tenho que dizer que nosso elenco inteiro é maravilhoso! Não existe uma pessoa nesse elenco que você não se deleite de contracenar. Eu sinto até uma certa pena quando eu não contraceno com algum – apesar de que o delegado passa por quase todos os cenários e núcleos da novela. Mas eu sempre tenho encontrado atores incríveis e generosos", pontuou.

* Texto de Lívia Carvalho

