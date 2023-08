Reprodução/Globo/SBT - 20.08.2023 Larissa Manoela vive polêmica financeira com os pais





Mãe de Larissa Manoela, Silvana Tacques afirma que não quer o dinheiro deixado pela filha. Em um movimento para se ver livre do controle financeiro dos pais, a atriz optou por deixar todo seu patrimônio para trás com intenção de se reconstruir sem as amarras dos dois.







Mas, em entrevista para Chris Flores, Silvana revela que não tem a menor intenção de aceitar o valor de R$ 18 milhões deixado por Larissa.

"A gente tá sem entender por que ela quer dar tudo. A gente não quer. Ela sabe que eu nunca quis ficar com o dinheiro dela", disse ela, na conversa que será exibida na íntegra no Domingo Legal deste domingo (20).

A ex-empresária de Larissa também contou suas impressões da entrevista da filha para o Fantástico. No bate-papo, a atriz contou para Renata Capucci que não sabia que era detentora de apenas 2% da empresa que seus pais usavam para cuidar dos seus interesses. "Foi muito chocante ouvir tudo o que eu ouvi", desabafou.

Silvana também foi questionada sobre a troca de mensagens que teve com Larissa quando a jovem estava na praia e lhe pediu R$ 10 reais para comer. A mãe da atriz, por sua vez, nega que a filha era restringida de comprar aquilo que queria.

"Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", esclareceu.

Quer fazer as pazes com Larissa

A pedagoga afirmou que, apesar das rupturas com a filha, ela tem desejo de se reaproximar dela: "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução para trazê-la de volta. Eu quero minha filha de volta!".

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.