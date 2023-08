Reprodução/Instagram O humorista foi internado em São Paulo com Covid-19 e esteve no SBT poucos dias antes

Internado por Covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega esteve em aglomeração pouco antes de ser diagnosticado. Na última segunda-feira (14), o SBT promoveu um evento em comemoração aos 42 anos da emissora, e o apresentador foi um dos convidados.

Como visto na foto acima, Carlos Alberto abraçou Íris Abravanel durante o evento do SBT. No entanto, a novelista é casada e vive com Silvio Santos. O comunicador está longe do trabalho desde setembro do ano passado quando optou por se recolher em casa para cuidar da saúde.



De acordo a esposa Renata Domingues, o apresentador estava com tosse seca e febre alta desde o início da semana. No entanto, mesmo com a má disposição, o humorista esteve na comemoração do SBT que reuniu todos os apresentadores e a alta cúpula da emissora.



Com o agravamento dos sintomas, Carlos Alberto optou por procurar o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lá, ele segue internado desde a última quinta (17).

A coluna apurou que, durante a celebração do SBT, as pessoas que estavam no evento relataram que Carlos Alberto não apresentava nenhum sintoma da doença. Até então, ninguém havia notado a tosse seca e febre alta descritos por Renata.

Assim, algumas fontes acreditam que o apresentador possa ter sentido algo na parte da noite, quando o evento já havia sido encerrado. A assessoria de imprensa do SBT também garante para nós que nenhum apresentador ou membros do alto escalão e funcionários testaram positivo para Covid-19.

Como Carlos Alberto está?



De acordo com o filho de Carlos Alberto, Marcelo, o humorista ainda não tem prazo para ser liberado da internação.

"Ele está bem, o exame confirmou Covid, mas ele tomou todas as vacinas e permanecerá internado para monitorar. Sem previsão de alta, mas do jeito que está melhorando, deve ir logo para casa", disse ele ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

