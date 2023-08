Divulgação Julio Rocha e Karoline Kleine





Julio Rocha e Karoline Kleine estão noivos. O ator fez o pedido de casamento ao surpreendê-la em uma sessão de cinema. Ele pareceu no recinto com um buquê de flores após diversas imagens dos dois aparecerem no telão.







Julio Rocha mostrou todos os detalhes do pedido em uma postagem no Instagram neste sábado (19). Nas imagens, Karoline aparece no cinema do lado da mãe enquanto foi surpreendida com uma série de imagens dela com o namorado.

"Agora é oficial. Quando lembramos momentos marcantes da vida passa sempre um filme na nossa cabeça. Então nada mais justo que eternizar no cinema a decisão mais acertada que tive na vida", disse ele, em parte da publicação nas redes sociais.

Ele prosseguiu: "Sim, pedi a Karol em casamento! Virei marido, pai, genro e uma pessoa em transformação constante, que a cada dia aprende algo novo. E isso só foi possível porque ela está ao meu lado, buscando o mesmo objetivo".

Julio e Karoline são pais de três filhos: José, de 4 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 3 meses. Os dois estão juntos desde 2018.

Confira o vídeo:









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.