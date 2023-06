Divulgação/ Globo Débora Falabella como Lucinda em 'Terra e Paixão'





Conhecida por ser bastante low profile quanto a sua vida pessoal, Débora Falabella mudou de ideia nos últimos meses afim de promover a personagem Lucinda, vista em Terra e Paixão . Por isso, a atriz criou uma conta no Tik Tok em que fala sobre curiosidades da carreira e bastidores de trabalhos.







"Andei um tempo repensando no que a gente está fazendo nas redes sociais e entendi que é uma forma interessante de interagir com o público, principalmente quando estamos fazendo um trabalho com um alcance como o de uma novela. Hoje em dia quase não temos mais a revista semanal e as redes sociais acabam sendo um veículo de divulgação do nosso trabalho, de construção de imagem e narrativa", contou ela, em entrevista ao Gshow.

Débora faz tudo em suas redes sociais : desde a escolha do tema para abordar nos seus vídeos até a edição. "O mais engraçado foi que nunca tinha pensado em fazer uma conta. Achava muito jovem. Mas descobri um ambiente muito interessante, menos estético e divertido", acrescenta.

Entre os assuntos, ela contou sobre quando foi substituída pela irmã Cinthia Falabella na época em que precisou de ausentar das gravações de O Clone, como decora falas ou quando começou a trabalhar com atuação.

"Adoro editar os vídeos e sou eu mesma que os edito. Continuo aprendendo, mas essa é a parte que mais gosto. Vou fazendo tudo intuitivamente. Não planejo nem tenho roteiro", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.