Na última quinta-feira (16), a cantora Anitta esteve no estúdio do Saia Justa, do GNT, no Rio de Janeiro, para participar do programa e alertou às pessoas presentes no local que ela não cobra para tirar fotos. De acordo com a artista, um menino finge ser próximo dela para conseguir dinheiro ao encaminhá-los para as fotos. "Eu já vi ele cobrando dinheiro", avisou.



No vídeo, que viralizou nas redes sociais, Anitta comenta com os fãs sobre o caso: "Para todos vocês, escutem aqui: se esse menino tiver cobrando dinheiro de vocês para me encontrar... eu já vi ele cobrando dinheiro", explicou.

O rapaz que estava sendo acusado tentou se defender. "Eu não cobro dinheiro de ninguém", disparou. Ainda assim, a cantora rebateu dizendo que tinha visto prints de mensagens em que ele cobrava pelas fotos, mas o moço insistiu que eram imagens falsas.

"Eu já vi várias vezes você falando que é meu amigo, que é da equipe, cobrando dinheiro... Não faça isso", alertou. Assista ao vídeo:

🚨VEJA: Anitta denuncia fã que estaria cobrando por foto com ela. pic.twitter.com/31HrcIIfXw — poponze (@poponze) August 17, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko