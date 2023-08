Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Faustão atualizou estado de saúde durante internação





Faustão apareceu em um vídeo nas redes sociais nesta sexta (18) após ser alvo de boatos de morte. O apresentador, que está internado há algumas semanas para tratar uma insufiência cardíaca , fez piada com a situação no registro publicado no instagram do filho João Guilherme Silva: "Por sorte, ainda não morri".







A confusão aconteceu pois nesta sexta-feira foi ao ar o último programa Faustão na Band, já que o apresentador saiu da emissora e não tem previsão para voltar a nenhum outro título de auditório.

Por conta da despedida de Faustão, algumas famosos postaram homenagens a ele nas redes sociais. Em especial, Caio Castro publicou uma foto em preto-e-branco abraçando o comunicador com uma legenda em tom de despedida.

O que Faustão disse no vídeo?

"Oh, galera! Hoje, o dia em que minha filha estreou e fiz meu último programa na Band... por sorte, ainda não morri. Estou preparado para coisas da vida", afirmou ele.

Faustão também falou sobre sua internação na publicação e quais serão os próximos passos dos médicos: "Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", finalizou.

