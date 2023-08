Divulgação Matheus Ceará enfrentou problemas de saúde

Nessa quinta-feira (17) foi ao ar mais um episódio de A Praça É Nossa, no SBT, porém, sem um dos seus principais nomes no elenco. O público pôde notar a ausência de Matheus Ceará, que não compareceu à gravação do humorístico na semana passada por conta de uma crise de pânico. Em cinco anos na atração, as raras vezes em que o ator desligou-se por problemas de saúde têm se tornado constantes.







Isso porque recentemente, em junho, a assessoria do comediante anunciou uma pausa na carreira do ator e o cancelamento de shows para tratar as crises de ansiedade e pânico.

"Eu tenho crises de ansiedade, síndrome do pânico, tenho depressão também. Então, tem vários gatilhos que aceleram isso aí", relatou em vídeo publicado nas redes sociais. "Resolvi, por hora, cancelar tudo e poder resolver. Não é brincadeira, é uma coisa que trava a gente, não tem controle", disse.

No entanto, ainda nessa quinta-feira (17), a produção do programa inviabilizou a gravação de mais um episódio que seria exibido na semana que vem. Apesar de Matheus ter se medicado e se recuperado para estrelar novamente em A Praça é Nossa, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega testou positivo para a Covid-19 e está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Renata Domingues de Nóbrega, esposa do veterano, afirmou que ele "está bem".

Com as pausas, o público notou a ausência de Ceará tanto no programa como nas redes sociais, lugar onde o artista sempre faz publicações para divertir seus seguidores. Agora, o ator renovou seu contrato com o SBT. "Passando a caneta!! Bora, SBT, tamo junto! Contrato Renovado!", vibrou.

Matheus Martone, que adotou o nome artístico Matheus Ceará, é conhecido por seu personagem com estética nordestina no programa do SBT. O humorista foi convidado a participar do programa em 2012, após se destacar no quadro Quem chega lá, atração do Domingão do Faustão, na TV Globo , em 2010. Além de se dedicar para a atração do canal de Silvio Santos, Ceará também se apresenta em shows solos.

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho