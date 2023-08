Reprodução A criadora do áudio alertando golpes foi furtada

Nesta quinta-feira (17), a vereadora Monica Poli, conhecida pelos vídeos e áudios dizendo "Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici!" alertando a população e assustando possíveis batedores de carteira, foi furtada em Veneza.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, Monica teve seu celular arrancado das mãos enquanto caminhava na Piazzale Roma. O local é conhecido justamente pelos seus vídeos virais no TikTok.

Ela e voluntários do grupo Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos) alertam a população sobre os perigos da região. Com berros e câmeras, os participantes deixam claro que a presença de batedores de carteira não é bem vinda.

Além disso, não há mais nenhuma informação sobre o crime. Ainda não se sabe se esta foi uma coincidência, já que a cidade é conhecida pela grande quantidade de crimes, ou se foi premeditado para intimidar a ativista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko