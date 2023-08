Reprodução/Globo O apresentador foi internado em hospital de São Paulo

Desde a última quarta-feira (16), o apresentador Fausto Silva está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão deixou a band oficialmente em junho para tratar de problemas urinários. Este mesmo motivo o fez ser internado em 2021, pouco tempo antes de sair da Globo. Desta vez, a motivo da internação ainda é incerto, mas fontes afirmaram que o quadro do comunicador não é grave.

De acordo com o F5, a informação da internação foi confirmada por Luciana Cardoso, esposa de Faustão. Apesar de não ter detalhado os motivos que o fizeram ser internado, a assessoria da família do apresentador e o hospital Albert Einsten devem divulgar ainda nesta quina-feira (17) o boletim médico.

Até a semana passada, Faustão estava em Miami, nos Estados Unidos. No início da semana, o comunicador reclamou de dores, sendo encaminhado para realizar exames.

Já nos próximos dias, a Band colocará no ar a última edição inédita do Faustão na Band. A atração contará com a participação de toda a família e colegas de equipe, como Lara Silva, João Guilherme e Anne Lottermann.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko