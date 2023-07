Reprodução/Globo O apresentador já tem novos planos pro futuro

Após um ano e meio na Band, Fausto Silva surpreendeu muitos telespectadores e fãs ao anunciar sua demissão. Mas ele não pensa em aposentadoria e já se prepara para uma nova "aventura". De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o veterano planeja montar uma produtora de conteúdo.







O colunista informou que após sair da Band, Faustão resolveu investir em um projeto fora da televisão, e contará com a ajuda de pessoas que estavam ao seu lado quando ainda estava à frente do Domingão.

Fausto Silva se juntará a diretores que já trabalham com ele há algum tempo, como Cris Gomes e Beto Silva, que estavam no Faustão na Band, para consolidarem o novo negócio. O projeto deve investir fortemente no universo multiplataforma.

Com isso, internautas especularam que os rumores de que Faustão iria assumir um novo programa em outra emissora não tem mais tanta força. Desde sua ida para a Band, o apresentador já tentava realizar outro formado de atração, mas não conseguiu levar a ideia para frente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko