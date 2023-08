Reprodução O ator celebrou a mudança em suas redes sociais

O ator Ethan Suplee, conhecido por atuar nos filmes Efeito Borboleta e Duelo de Titãs, foi às redes sociais celebrar a perda de 133 kg. O artista de 47 anos iniciou a transformação física há cerca de dez anos, e compartilha a mudança com seus seguidores.



Em uma das publicações feitas em seu Instagram, revelou: "Houve um tempo em que o mundo inteiro parecia impossível. Ainda é impossível conquistar tudo, então estou me concentrando apenas no hoje. Se hoje se tornar difícil demais, vou me concentrar no exato momento presente. No momento, estou bem e vou aproveitar isso".

"No ano passado eu estabeleci o objetivo de conseguir um tanquinho, olha só onde cheguei. Estou ciente da mudança tanto quanto estou ciente do sol nascendo e se pondo. O que molda como mudamos? É alguma força divina, nosso ambiente, a química dentro dos sacos de carne que usamos para navegar neste plano mortal?", completou.

De acordo com o ator, a mudança é a única constante em nossas vidas. "A única constante na vida é a mudança. A mudança é garantida, seja ativa ou passiva, depende de mim", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko