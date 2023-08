Divulgação Os futuros peões já foram avisados de todos os itens que devem levar ao confinamento

A Record enviou um arquivo de cinco páginas para todos os peões que estarão confinados em A Fazenda 15. A lista é extremamente detalhada e contém tudo o que pode ou não pode ser levado para o reality show, e existem restrições até mesmo para cueca, calcinha fio-dental e outros itens íntimos para os participantes que irão concorrer pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



Em relação à roupa da estreia, a produção do programa indicou que os participantes escolham somente um look para o grande momento. Já aqueles que participam do Paiol, devem selecionar duas roupas diferentes.



A escolha, que será informada e fotografada para aprovação antes, deve ser entregue ao figurinista no dia em que realizarem o exame médico e não pode ser alterado posteriormente. É proibido entrarem de roupas brancas ou com muito decote e transparência. A emissora também reforçou que acessórios, roupas e calçados com marcas aparentes não podem ser usados durante o confinamento.



Já a mala dos participantes deve conter os itens necessários para todo o tempo de confinamento, que pode durar até pouco mais de três meses.



Cada um deles receberá um baú, uma maleta e uma frasqueira para guardar seus objetos. O tamanho da mala conta com A24cm x L70cm x P28, o baú com A43cm x L70cm x P50cm e a frasqueira com A20cm x L28cm x P21cm.



Para isso, os peões contarão com a ajuda de um figurinista em uma chamada de vídeo. Os participantes que residem em São Paulo, podem levar uma mala grande, uma mala média e uma necessaire. Já aqueles que vierem de fora, terão direito de despachar duas malas de 23 kg cada, e uma bagagem de mão de 10 kg.

A quantidade de vestimentas é à vontade, desde que não ultrapasse o tamanho das malas fornecidas. Entretanto, só serão permitidos dois perfumes, dois óculos escuros e cinco fotos reveladas.



Para as proibições, a emissora foi bem rigorosa. Novamente, logotipos com nomes e logomarcas em figurinos e acessórios, além de frases e palavras escritas não serão permitidas. Tecidos com listras ou bolinhas pequenas também não poderão entrar no programa.



Outro ponto são roupas com estampas com fotos próprias ou de familiares, ou com imagens de bandas e cantores, sejam eles nacionais ou internacionais de artistas que ainda estejam vivos. Esses serão vetados pela produção.



Além disso, não serão autorizados aparelhos com acesso à internet, antena de TV ou rádio e telefone celular, colares que atrapalhem o microfone, relógio, calendário ou calculadora, secador, chapinha, máquina para cortar cabelo/barba ou qualquer item elétrico, e objetos pessoais como amuletos, bichos de pelúcia e travesseiro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko