Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram Fernanda Campos revelou sua decepção na cama com Neymar





Se Neymar Jr. bate um bolão em campo, o mesmo não acontece entre quatro paredes. Pelo menos é isso que afirma Fernanda Campos, a influenciadora digital que teve um encontro íntimo com o jogador na véspera de Dia dos Namorados. A traição do craque a Bruna Biancardi foi exposta, e a amante de uma tarde não deixou de revelar sua frustração com o desempenho dele na cama.







Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, a influenciadora disse que Neymar não passou de um caso de carência e que ele não se esforça muito no campo sexual.

"Já tive melhores", afirmou ela quando questionada se o encontro havia sido bom. "Eu já tive melhores, do tipo que se empenharam mais. Mas é o nome, né? Então acho que as pessoas se colocam num patamar lá em cima", completou ela, dando a entender que Neymar se vale da própria fama para não executar um bom trabalho.





Fernanda não se mostrou muito empolgada com o momento íntimo que teve com o atleta, embora tenha ganhado projeção nacional com o vazamento de vídeos que comprovaram seu caso clandestino. Ela, inclusive, disse que Neymar em nenhum momento colocou barreiras no encontro, e que diversos parentes dele estavam no local onde eles transaram.

"Cheguei no portão do prédio, um tio dele veio me receber. A casa dele estava cheia de parentes. Estavam todos almoçando, eu cheguei e entrei. Era umas 14h", relatou. "Eu fui pro quarto dele, ele estava vendo TV, ficamos conversando sobre coisas da vida, cachorros", acrescentou, aos risos.

E foi justamente pela "naturalidade" com que foi recebida pelo grupo que estava na casa que ela nem desconfiou de que Neymar estivesse em um relacionamento fixo com Bruna Biancardi --embora o caso estivesse exposto na mídia há meses, inclusive com o agravante da noiva do jogador estar grávida.

"Quando vieram muitos inimigos, hates, em cima de mim, eu tentei explicar que realmente não sabia que ele estava num relacionamento. Pra mim, tinha dado um tempo, ou sei lá, a vida de famoso é bem bagunçada. Pra mim era real porque justamente tinham pessoas lá [na casa]. Ninguém me impediu de entrar com celular, a todo momento o meu celular estava perto. Estava tudo muito de boa", comentou.

Ela só decidiu gravar o encontro com Neymar porque um amigo de longa data é muito fã do jogador, e resolveu enviar um vídeo de seu encontro com o craque para provar que o havia conhecido. Mas como o material foi compartilhado em um grupo de WhatsApp, acabou vazando para a imprensa.

Na entrevista, Fernanda Campos deu mais detalhes de seu encontro com o jogador e ainda revelou que poucas semanas antes de transarem, uma outra amiga dela também teria se encontrado com Neymar. Ou seja, ela não teria sido a única amante do famoso neste período. Confira a entrevista completa!