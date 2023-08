Reprodução/NaLata Antonia Fontenelle se demite da Joven Pan após soltar Fake News ao vivo no Morning Show na última segunda-feira (14)

A fake news proferida por Antonia Fontenelle culminou em seu pedido de demissão da Jovem Pan. Isso porque no programa Morning Show dessa segunda-feira (14), a viúva de Marcos Paulo tentou contar uma uma mentira ao vivo com intenção de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro , mas levou uma invertida do jornalista Paulo Mathias. Motivo este que a levou anunciar seu desligamento nessa terça-feira (15).







Em seu canal no YouTube, ela disse: "Desde o primeiro dia que entrei no Morning Show eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com o Paulo Mathias e com o Felipeh Campos. Não é nada pessoal, é só profissional mesmo, até porque a gente se diverte juntos", desabafou em relação aos apresentadores.

E acrescentou: "Não gosto da forma como o Felipeh trabalha e nunca apresentaria um programa de fofocas na minha vida, pois não gosto. Já o Paulo Mathias é aquela pessoa que não tem simpatia alguma e corta as pessoas. Isso quando os dois não me interrompem, algo que já vinha reclamando", detonou.

Fake News

A atração debatia uma possível quebra do sigilo bancário do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), quando Antonia decidiu questionar uma suposta atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta de recebimento de presentes de líderes estrangeiros.

"Cadê os contêineres e contêineres de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes, o que foi feito com esses presentes?".

O apresentador Paulo Mathias rebateu as declarações dela: "Antonia, as pessoas não entendem quando a gente tem que abordar o fato". "O fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. Sou obrigado, por uma questão de ética jornalística, a me ater aos fatos. Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens desaparecidos. Estou fazendo esse registro aqui porque a gente sempre precisa se ater aos fatos", disse.

Após ficar calada no programa, a youtuber avisou que não descarta voltar para a Jovem Pan, já que é amiga pessoal de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono do canal de notícias:

"Se o Tutinha me ligar dizendo para eu voltar para o programa e eu achar que devo, eu volto. Caso contrário, eu não volto e foda-se. Vou continuar com as amizades, mas não vou ficar passando por essas coisas todo dia de manhã. Sendo desmerecida, desrespeitada. Não estou aqui para isso", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho