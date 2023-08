Tainá Falcão

Tainá Falcão estará no comando do Bastidor CNN, um novo telejornal da emissora que será apresentado em Brasília. As datas e horários ainda não foram anunciados. Desde julho de 2020, Tainá já atuava como repórter e apresentadora na CNN Brasil, mas foi surpreendida com sua efetivação. A jornalista já trabalhou no Correio Braziliense, TV Diário, Presidência do Senado Federal, TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, Record News e Record.