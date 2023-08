Reprodução Mãe de Larissa Manoela teria vetado presente de R$ 1,2 milhão ao genro





Larissa Manoela se pronunciou por meio de sua equipe após o noivo, André Luiz Frambach, ter sido acusado de tirar proveito dos pais da atriz durante a venda de um carro. A história foi divulgada no programa Fofocalizando nesta sexta-feira (11) e a assessoria de imprensa da artista fez questão de negar os rumores.





De acordo com o programa do SBT, Larissa tinha intenção de dar ao noivo um carro da família avaliado em R$ 1,2 milhão. No entanto, os pais da ex-atriz mirim se negaram e optaram por vender o mesmo automóvel com um valor bem abaixo do mercado.

No entanto, meses depois da compra, André decidiu vender o carro com valor original de mercado.

A equipe da atriz, então, tratou de explicar toda a situação em meio de uma nota disparada à imprensa. "A informação veiculada hoje no programa Fofocalizando sobre uma suposta compra e revenda, por parte do ator André Luiz Frambach, de um carro no valor acima de 1 milhão de reais não procede", iniciou.

"Em 2022, os pais de Larissa Manoela ofereceram ao André uma Toyota Hilux ano 2013 (com quase dez anos de uso), pelo valor compatível com o que se pratica no mercado, ou seja R$ 85 mil. André comprou o carro com o dinheiro do seu trabalho como ator, ofício que exerce desde os seus oito anos de idade. Mas ele não foi informado de que a blindagem estava vencida, serviço extremamente caro para ser realizado", continuou o texto.

"O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra. Vale ressaltar que esse veículo tem dez anos de uso e o mesmo modelo, 0km, tem um valor de compra que gira em torno de 400 mil reais", finalizou o comunicado.

Rompimento de Larissa com os pais

Desde o começo do ano, Larissa Manoela admistra sua própria carreira. Ela decidiu se desvincular dos pais por conta de alguns atritos e foi alvo de críticas dos dois nas redes sociais.

A atriz, por sua vez, está empenhada a descobrir quais foram os movimentos financeiros feitos por Silvana e Gilberto durante a gestão da carreira. Recentemente, Larissa descobriu que a dupla vendeu sua mansão nos Estados Unidos sem sua autorização.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.