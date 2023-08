Reprodução/Record/Antonio Chahestian A nova edição do reality show contará com mais participantes

O reality show A Fazenda 15, que tem estreia programa para setembro, contará com algumas mudanças. Diferente das últimas edições, que começaram com 20 pessoas na sede, desta vez serão 18 subcelebridades confinadas nas instalações principais do reality show, em Itapecerica da Serra. Porém, o Paio estará mais movimentado: contará com oito pessoas. Totalizando, serão 26 pessoas.



Na nova formulação, o Paiol também sofreu alterações em sua dinâmica. Nas últimas duas edições, apenas uma pessoa conquistou a vaga no jogo principal. Desta vez, os quatro mais votados pelo público terão a chance de se juntarem aos outros 18. Com isso, serão 22 subs instaladas na sede.

As informações são do colunista Flavio Ricco, do R7. De acordo com o jornalista, as primeiras movimentações do programa já estão a todo vapor. Entre elas, reformas na sede de A Fazenda e reuniões com a apresentadora Adriane Galisteu.

A edição de 2023 do reality show da Record ainda não tem uma data de estreia definida, mas em setembro já poderemos acompanhar os peões 24 horas. E tome cuidado: muitas listas falsas estão circulando na internet com os nomes dos possíveis participantes.

*Texto de Júlia Wasko

