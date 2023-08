Reprodução A atriz não publicou nada sobre o aniversário de sua mãe

Os problemas entre Larissa Manoela e sua família parecerem não ter fim. Desta vez, a atriz optou por comemorar o aniversário de sua cunhada, Camille Frambach, ao invés do de sua mãe, Silvana, com quem está em pé de guerra. A ex-responsável pela carreira da artista celebrou mais um ano de vida no último domingo (6), mas não recebeu homenagens da filha nas redes sociais.



Diferente da mãe, a cunhada da Larissa tem recebido todo amor da atriz nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a cantora tem compartilhado imagens com Camille em um resort luxuoso em Arraial do Cabo, Região dos Lagos no Rio de Janeiro.

Após a divulgação de uma carta bombástica por parte dos pais de Larissa, os atritos entre a família talvez tenho se intensificado. Até o momento, a atriz não deu nenhum sinal e aparentemente não pretende de aproximar de Silvana e Gilberto.

Desde o início do ano, Larissa começou a tomar conta de sua própria carreiras e os boatos de uma possível rachadura na família surgiram. Assim, a vida pessoal da família foi exposta drasticamente e os internautas tem reparada cada vez mais que a artista não quer conta com os pais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko