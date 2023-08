Reprodução A atriz curtiu publicações que revelaram mais problemas familiares

Os problemas familiares entre a atriz Larissa Manoela e a família ganharam mais um capítulo. Dessa vez, após seus pais enviarem uma carta aberta ao programa Fofocalizando, comentando sobre a relação com a filha, Larissa curtiu publicações no Twitter um tanto quanto polêmicas, incluindo uma que chama Silvana e Gilberto de "tóxicos e narcisistas".

"Larissa Manoela nunca foi de aparecer em igs de fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso. E agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!", publicou o perfil @tuitaxtaques.

Outra fã da ex-atriz da Globo também demonstrou sua indignação com o ocorrido: "Imagina você tá finalmente de boa curtindo suas miniférias com seu noivo na praia e do nada teu nome num programa de fofoca, os apresentadores te pintando como vilã e ainda te perseguindo e FILMANDO. Meu Deus, isso é doentio", escreveu outro fã.



"Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas SIM, e a pressão sempre começa financeiramente", dizia outro post curtido pela atriz.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko